(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos) – “con lefarò il conduttore in tv”. Così, uno dei concorrenti deldi Milly Carlucci, in diretta in radiovisione su Rtl 102.5 News nel corso di ‘Trends & Celebrities’. “Ho avuto dei contatti e a questo punto – non posso ancora dirvi dove e quando – lascerò Milano – capitale della moda – per trasferirmi a Roma. Voglio continuare a fare cinema e soprattutto televisione”, dice il concorrente di Milly Carlucci. Per lui la finalissima di’ il prossimo 23 dicembre in prima serata su Rai1. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

Prima la moda. Poi il cinema. E alla fine arriva pure la tv, in pompa magna con 'Ballando con le stelle':, bambino prodigio molti anni fa quando il suo volto finì su una campagna pubblicitaria molto forte, sta per approdare nel mondo della tv. Stavolta non come concorrente, ma come ...Durante il penultimo appuntamento del dancing show le coppie finaliste ( Alex Di Giorgio - Moreno Porcu, Gabriel Garko - Giada Lini, - Angelo Madonia,- Tove Villfor, Iva Zanicchi - ... Alessandro Egger: "Dopo 'Ballando con le stelle' condurrò un programma tv" (Adnkronos) - "Dopo 'Ballando con le stelle' farò il conduttore in tv". Così Alessandro Egger, uno dei concorrenti del programma di Milly Carlucci, in diretta in radiovisione su Rtl 102.5 News nel cor ...Prima la moda. Poi il cinema. E alla fine arriva pure la tv, in pompa magna con "Ballando con le stelle": Alessandro Egger, bambino ...