AEW | Winter Is Coming potrebbe fare sold-out con l’aggiunta di nuovi posti per il pubblico

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) AEW:Isè programmato per il 14 dicembre 2022 al Curtis Culwell Center a Garland, Texas. Lo show promette una notte di spettacolare azione siccome MJF difenderà il suo titolo contro Ricky Starks. L’evento ha suscitato di molto l’interesse dei fan e probabilmente farà-out. A solo un giorno di distanza dall’evento, WrestleTix ha riportato che di un totale di 4837a sedere, sono stati venduti già 3773 biglietti, quindi sono rimasti solo 1064 biglietti disponibili per l’evento. Inoltre è stato anche riportato che una nuova zona speciale è stata aggiunta per l’evento. Questi numeri sono comunque in aumento visto che nel 2020 la AEW ha venduto 3342 biglietti nella stessa arena. È un bene vedere la AEW salire con i numeri in questo modo, nonostante tutta la nube scura che ultimamente ha ...

The Shield Of Wrestling

Jericho competed at the 2020 Winter Is Coming event in a singles match against Frankie Kazarian. Fans can see the updated card for Winter Is Coming below. AEW Dynamite (12/14) AEW ...In una recente intervista Sting ha rivelato si essersi sottoposto a un intervento chirurgico Sting ha 63 anni ma non ha intenzione in alcun modo di ritirarsi e nonostante l'età sta lottando ancora al ...