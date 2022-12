Aeroporto di Fiumicino | Madalina Ghenea derubata del proprio trolley con preziosi gioielli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L’attrice e modella rumena,, atterrata all’di, è statadei proprie alcuni effetti personali di grandi valore. Il furto è avvenuto all’uscita del gate, quando era in prossimità di prendere un NCC per uscire fuori dalla zona aeroportuale. Il ladro si è mosso con grande scaltrezza, forse aiutato anche da un complice, considerato come ha saputo avvicinarsi senza troppi problemi alla diva e successivamente sottrarle la borsa. Il furto apresso l’diIl fatto sarebbe avvenuto domenica sera, quando la modella rumena era arrivata nella Capitale dopo un suo recente lavoro a Riyadh, ovvero la Capitale dell’Arabia ...