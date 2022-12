Aereo precipitato nel Trapanese | recuperato il corpo del pilota

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) TRAPANI (ITALPRESS) – E’ stato individuato, a tarda notte, edalle squadre di soccorso a terra e dai vigili del fuoco, nei pressi di alcuni rottami del velivolo, ilsenza vita deldel caccia Eurofighter del 37^ Stormo di Trapaninel tardo pomeriggio di ieri. Si tratta del CapitanoFabio Antonio Altruda, 33 anni, celibe, originario di Caserta, che ai comandi del caccia del 37^ Stormo di Trapani stava rientrando alla base da una missione di addestramento, quando per motivi da accertare, prima di atterrare, èal suolo. L’impatto, dal quale non risultano danni a persone o cose, è avvenuto in una zona agricola a circa 5 miglia a sud est della base aerea siciliana.La notizia, riferisce l’Aeronautica, è stata comunicata ai genitori del ...

