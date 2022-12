Aereo militare precipitato vicino a Trapani | recuperato corpo pilota

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Palermo, 14 dic. (Adnkronos) - E' stato individuato enella notte ildeldell'Eurofighter del 37esimo Stormoieri sera durante una esercitazione partita dalla base diBirgi. Il cadavere delè stato rinvenuto all'interno del velivolo finito nell'alveo di un fiume. La vittima è il capitano Fabio Antonio Altruda, originario di Caserta. Aveva 33 anni. L'Aeronauticaha fatto sapere che "avvierà già nelle prossime ore un'inchiesta di sicurezza del volo". La vittima era in forza al 37esimo Stormo didal marzo del 2021 e aveva all'attivo centinaia di ore di volo, molte delle quali effettuate anche in operazioni fuori dai confini nazionali in attività di air policing Nato. "Desidero esprimere a ...