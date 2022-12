Aereo militare precipitato vicino a Trapani | recuperato corpo pilota

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos) – E’ stato individuato enella notte ildeldell’Eurofighter del 37esimo Stormoieri sera durante una esercitazione partita dalla base diBirgi. Il cadavere delè stato rinvenuto all’interno del velivolo finito nell’alveo di un fiume. La vittima è il capitano Fabio Antonio Altruda, originario di Caserta. Aveva 33 anni. L’Aeronauticaha fatto sapere che “avvierà già nelle prossime ore un’inchiesta di sicurezza del volo”. La vittima era in forza al 37esimo Stormo didal marzo del 2021 e aveva all’attivo centinaia di ore di volo, molte delle quali effettuate anche in operazioni fuori dai confini nazionali in attività di air policing Nato. Il capo di Stato Maggiore ...

... a pochi chilometri a nord di Marsala, dove l'si è schiantato per cause ancora da accertare. ... insieme a un team dell'Aeronautica, i resti del caccia nell'alveo di un fiume. Ministro ...... con la promessa che non saranno lasciati mai soli - dice in una nota - Ho espresso al generale Luca Goretti, capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, le mie più sentite condoglianze per la ...Il ritrovamento a pochi chilometri a nord di Marsala. La vittima aveva 33 anni, rientrava da una missione di addestramento ...(Adnkronos) – E’ stato individuato e recuperato nella notte il corpo del pilota dell’Eurofighter del 37esimo Stormo precipitato ieri sera durante una esercitazione partita dalla base di Trapani Birgi.