Aereo militare precipitato vicino a Trapani | recuperato corpo pilota

... a pochi chilometri a nord di Marsala, dove l'si è schiantato per cause ancora da accertare. ... insieme a un team dell'Aeronautica, i resti del caccia nell'alveo di un fiume. Ministro ...... con la promessa che non saranno lasciati mai soli - dice in una nota - Ho espresso al generale Luca Goretti, capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, le mie più sentite condoglianze per la ...Il ritrovamento a pochi chilometri a nord di Marsala. La vittima aveva 33 anni, rientrava da una missione di addestramento ...(Adnkronos) – E’ stato individuato e recuperato nella notte il corpo del pilota dell’Eurofighter del 37esimo Stormo precipitato ieri sera durante una esercitazione partita dalla base di Trapani Birgi.