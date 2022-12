Aereo militare precipita a Trapani. Morto il pilota

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L'incidente è avvenuto ieri sera per cause ancora in fase di accertamento. L'stava rientrando da una missione di addestramento ed aveva cominciato la manovra di avvicinamento all'aeroporto di ...

La vittima dello schiantoavvenuto lunedì sera in Sicilia è il capitano Fabio Antonio Altruda, 33 anni originario di Caserta. Pilotamolto esperto, era lui ai comandi dell'Eurofighter precipitato per cause ...Cordoglio è stato espresso alla famiglia e all'Aeronauticadal presidente del Consiglio Giorgia Meloni - L'incidente è avvenuto ieri sera per cause ancora in fase di accertamento. L'...E' grande il dolore oggi a Trapani, Marsala, al 37° Stormo e non solo, per quanto accaduto ieri: un giovane pilota ...Un aereo militare dell’Aeronautica di stanza nell’aeroporto di Trapani Birgi, e che stava facendo rientro alla base, è precipitato nella serata di martedì 13 dicembre alla foce del fiume Birgi, tra i ...