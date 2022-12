Adani fenomeno anche in Argentina Il Clarìn | «Emozionante | cita Dante Panzeri»

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Danielee le sue telecronache emozionali sono ormai uninternazionale. La sua poetica esplosione alle giocate di di Messi nella semifinale Mondiale contro la Croazia sono oggetto di analisi sul. Il giornale argentino analizza i “testi” die ne cogliele dottezioni. “Daniele, commentatore RAI in Italia – scrive El– non ha nascosto la sua emozione quando ha visto il numero 10 argentino e nel mezzo della trasmissione ha fatto un’descrizione della sua prestazione nel match. Lo ha fatto con un riferimento a, storico giornalista sportivo di El Gráfico che ha parlato del calcio come “la dinamica dell’impensabile”. Il giornale lo ...

Al primo botto stava per uscire l' Argentina delMessi , poi riacchiapellata con un ... ' La Premier - sentenzia in stilela nostra 'rosea' - sta diventando la Nba con pallone di cuoio ...Che roba!", "Messi, insegnami la geometria" e "Togliete l'audio dalle parole die ... sotto 2 - 1, devi essere pazzo o. Mai vista una cosa del genere. Chapeau", "La punizione del 2 - 2 è ...“E noi dobbiamo stare a contenerci per chi” @leleadani EL MAS GRANDE pic.twitter.com/OPs18y2LbH Lionel Messi fa il fenomeno nella semifinale dei mondiali contro la Croazia e Daniele Adani si sfoga: "M ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...