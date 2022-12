A spasso con pistola e droga | 21enne arrestato dalla Polizia di Stato

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Prosegue con ottimi risultati la mirata attività di controllo del territorio predisposta a seguito della Riunione presieduta dal Prefetto di Taranto con tutte le Forze die del Tavolo Tecnico tenutosi lo scorso venerdì cui ha partecipato – oltre al Questore Massimo gambino che lo ha presieduto – anche i Comandanti delle Compagnie dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza ed i Comandanti di numerose Polizie Locali. In quelle sedi, è stata sottolineata la necessità e l’esigenza di intensificare l’attività di controllo soprattutto nei fine settimana e nelle vie centrali della città, ove maggiormente si registra il maggiore afflusso di cittadini per lo shopping natalizio. Uno sguardo particolare anche per l’attività degli esercizi commerciali, soprattutto relativamente alla vendita di artifizi pirotecnici. Proprio nel corso di questi servizi, il ...