A Bruxelles | il Qatar cercava soprattutto l’esenzione dei visti per entrare in Europa

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La difesa delcome «Paese all’avanguardia nei diritti dei lavoratori» pronunciata da Eva Kaili, ex vice-presidente del Parlamento europeo ora arrestata per presunta corruzione e destituita dalla carica, sembra il prodotto più esplicito dell’influenza indebita sui processi della democrazia comunitaria di cui è accusato lo Stato mediorientale. Ma non è il più significativo. Il dibattito in cui questo intervento si inserisce ha generato una risoluzione non legislativa sulla situazione dei diritti umani in: uno dei tanti «messaggi politici», dalla discutibile efficacia, che l’Eurocamera manda al resto del mondo durante le sue sessioni plenarie. Il file della discordia Al governo di Doha interessava probabilmente di più un’altra procedura, quella riguardante la liberalizzazione deiper i propri connazionali. Si tratta di ...