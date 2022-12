A Bollate in arrivo 7 | 5 milioni di euro grazie al Pnrr

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Assegnati a7,5didi fondi. Soldi che verranno utilizzati per l’attuazione di 17 progetti che saranno realizzati per migliorare il volto e la qualità della vita della città. Si va da progetti di rigenerazione urbana, al potenziamento di servizi ai cittadini, dalla digitalizzazione a nuovi progetti di videosorveglianza. I 7,5 ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Il Notiziario

Una sola vittoria nelle ultime quattro partite per i rossoneri, risollevatisi in seguito all'del tecnico originario di. I pugliesi si sono allontanati dalla zona playout e adesso ...Ho conosciuto bravi direttori come Lucia Castellano, l'ex direttrice diche ora lavora al Ministero della Giustizia, Luigi Pagano che ha diretto per quindici anni San Vittore dopo Pianosa, ... A Bollate in arrivo 7,5 milioni con i fondi del Pnrr ìSottili, flessibili, versatili: il Massachusetts Institute of Technology ha creato celle solari più sottili di un capello e talmente leggere da poter essere appoggiate sopra una bolla di sapone, senz ...Un meteo instabile e "pazzo" accompagnerà le nostre feste di Natale 2022. I primi 15 giorni di dicembre si preannunciano freddi e gelidi, con un meteo instabile e neve anche ...