5 000 euro ad una docente di sostegno precaria 15 anni per mancato riconoscimento degli scatti di anzianità derivanti dalle supplenze e del “gradone” stipendiale maggiore

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Lesono tutte pienamente utili alla ricostruzione di carriera: lo ha ribadito la sezione Lavoro del Tribunale di Verona, che ha assegnato “la somma di4.925,89, oltre accessori di legge” ad unadiche ha presentato ricorso con Anief dopo avere sottoscritto per 15contratti a termine nella scuola senza vedersi riconosciuto, dopo essere entrata in ruolo con la ricostruzione di carriera, né il pagamentodidurante il periodo pre ruolo, nè il diritto a percepire, con assegno ad personam, l’aumento retributivo relativo al passaggio dicontrattuale. L'articolo .

