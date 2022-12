365 giorni con Maria | 14 dicembre | La suora porta con sé un dono miracoloso

Costa Smeralda

Con il suo personale specializzato è apertol'anno. E per le festività natalizie propone ancora di più, cercando di fare breccia nel pubblico di irriducibili viaggiatori (con la mission ...... per cui laddove per il primo o ultimo esercizio di attività occupiate il suolo per una frazione dell'anno dovrete dividere il risultato pere rimoltiplicarlo per il numero dieffettivo di ... In centinaia per la “Seaty” di Golfo Aranci aperta 365 giorni l'anno A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giuseppe Cannella, direttore sportivo e opetore di mercato. “Anguissa è un longilinieo e più appariscent ...Il solstizio invernale cade il 22 dicembre, eppure la tradizione popolare associa il giorno più corto dell’anno al 13 dicembre, Santa Lucia. Scopriamo insieme il perché. Il suo nome, ironia della sort ...