20 film di Natale da vedere con tutta la famiglia

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Questa è la stagione delle serate incon le coperte, la cioccolata calda e idi! Ilè alle porte e quale modo migliore per entrare nello spirito natalizio se non con unallegro incentrato sulla magia del. Che la vostrapreferisca i classici delle feste come Scrooge e La vita è meravigliosa o una commedia esilarante e ricca di azione come Jingle All The Way, questo elenco deidine offre per tutti i gusti. Perchèditutti insieme? Le famiglie che restano a casa per le feste e vogliono aggiungere qualche nuovoalla loro lista dinatalizi imperdibili ...