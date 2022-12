14 dicembre 1995 | quando la Curva Nord spalò la neve in un’Atalanta Cagliari di Coppa Italia

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)lanerazzurraladal campo regalando una vittoria importante dell’Atalanta contro ilinPer la propria squadra si è disposti a fare qualsiasi cosa: chilometri, sacrifici economici e molto altro. Esempio concreto? Spalare laallo stadio volontariamente pur di far giocare la partita. Esattamente 27 anni fa l’Atalanta giocò contro ilun quarto di finale di: contesto condito da una grande nevicata che solo gli ultras riuscirono a spalare via. 14, l’Atalanta di Emiliano Mondonico è pronta ad affrontare ilper i quarti di finale di ...

Tag24

La via dell'acqua" è nei cinema italiani dal 14in 1.200 schermi, candidandosi seriamente ...letterari (ci possiamo spingere sino ai racconti omerici) e cinematografici come "Braveheart" ()...... in occasione dell'assemblea regionale di Libera, di cui ho avuto l'onore di essere dal... del 13, con rilievo in prima di cronaca, a cui essere grati per quella che deve essere ancora ... Accadde oggi, 14 dicembre 1995: gli Accordi di Dayton Salmone affumicato da 150 grammi a marchio ritirato per pericolo Listeria. Scatta l'allerta anche a Caserta, infatti, l'Asl ...Foggia, 14 dicembre 2022 - L'istituto Giannone-Masi ripercorre la triste vicenda dell'assassinio di Francesco Marcone, direttore dell'ufficio del registro ucciso dalla mafia il 31 marzo 1995. Lunedì 1 ...