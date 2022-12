Zuppa di Porro 13 dicembre 2022

Leggi su nicolaporro

di. il Qatar gate si allarga. Stupendo il giornale di de benedetti, il Domani, che tra parentesi tra poco chiude le pubblicazioni off line, in cui si attacca la destra per lo scandalo della sinistra. E poi la fusione nucleare che per Rep, diventa una cosa di Biden. Però anche questo governo sui bonus fa cadere ognu speranza: mò si inventano la progressività su tutto. Da leggere Capezzone. Vi ricordate la follia cella Conchita su Lady Sumahoro? be oggi, a parte l'ottino Storace e Borgonovo, ritorna Rep con Bei: non sono d'accordo, e poi il primo paragrafo ad elogiare la Conchita per il suo coraggio e poi a raccontare le reazione di Twitter scomposte. Ma questi dove vivono? Twittttttter è il loro mondo. manco più da Cimpini se lo leggono. Allarme influenza #rassegnastampa13dic