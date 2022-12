Zona Bianca | le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 13 dicembre 2022

(Di martedì 13 dicembre 2022) Questa sera, martedì 13, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 13, di? Scopriamoli insieme.Giuseppe Brindisi intervista il ministroSalute Orazio Schillaci per approfondire alcune tematiche sanitarie legate al Covid-19 e al picco dell’influenza australiana. Nel corsoserata, continua l’analisi del programma ...

" questa sera alle 21.25 su Rete 4 una nuova puntata del talk show condotto da Giuseppe Brindisi. L'intervista al ministro della Salute Orazio Schillaci per approfondire alcune tematiche ...Il progetto si inserisce in una previsione per ladi Ponte a Elsa 'Progetto HOME 2030" che ... stazione, aree verdi, strutture scolastiche, area sportiva percorrendo via Osteria, via Tina ...13 Dicembre 2022 - 17.18 “Zona Bianca” questa sera alle 21.25 su Rete 4 una nuova puntata del talk show condotto da Giuseppe Brindisi. L’intervista al ministro della Salute Orazio Schillaci per approf ...La società che gestisce il parco divertimenti di Verona parla di “scelte private non in linea con la vocazione familiare della struttura” ...