Zelensky da David Letterman | “Se Putin muore la guerra finisce”

(Di martedì 13 dicembre 2022) Kiev – Se Vladimirmorisse? Allora finirebbe latra Ucraina e Russia. Il presidente ucraino Volodymyrha risposto così al conduttore televisivo americanoche gli chiedeva cosa succederebbe in caso di morte del presidente russo. “Immaginiamo chesi prenda un raffreddore e muoia, o cada accidentalmente da una finestra e muoia, laproseguirebbe?”, ha chiesto l’intervistatore, come riferisce Ukrainska Pravda, in un’intervista realizzata per uno special su Netflix. “No – ha risposto– non ci sarebbe nessuna. Il regime autoritario è terribile. C’è un alto rischio che tutto venga deciso da una persona sola. Quindi quando la persona se ne va, tutte le istituzioni si fermano. ...

