Yado e gli altri | 5 film meno noti di Arnold Schwarzenegger

Leggi su movieplayer

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il gigante austriacoha preso parte in carriera a decine e decine di, alcuniconosciuti rispetto ai suoi titoli più famosi: riscopriamoli assieme in occasione della trasmissione TV di, stasera su Mediaset Italia 2. Non è un caso che sia uno deichiacchierati nella carriera di, soprattutto per il fatto che in realtà non ne fosse lui il reale protagonista. A dispetto di un titolo italiano che sposta il centro dell'attenzione sul guerriero interpretato dal possente attore austriaco,è infatti incentrato sulla figura di Red Sonja, eroina dei fumetti ispirata proprio al personaggio creato da Robert E. Howard. Sì, proprio colui al quale dobbiamo le ...