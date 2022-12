WWE | Becky Lynch copre il viso della figlia con quello di Sami Zayn | l’effetto è esilarante

(Di martedì 13 dicembre 2022)ha pubblicato un tweet con un’immagine in cui il volto diè stato applicato con Photoshop a suaRoux. Il tweet era destinato a promuovere gli sforzi diper aiutare la Siria attraverso cliniche mobili. Si tratta di un tentativo del membroBloodline di sensibilizzare l’opinione pubblica, e The Man è stata felice di aiutare: My Dawgs!! Get your limited edition @shirt on @PWTees. All profits go to #ForSyria – to fund mobile clinics in Syria, delivering medical care to civilians displaced by war. Limited time only, be ucey and get them now. pic.twitter.com/tnD1cNSqBn— The Man (@WWE) December 13, 2022 Il tweet di ...

I risultati diSurvivor Series WarGames Women's WarGames:Lynch, Bianca Belair, Alexa Bliss, Asuka & Mia Yim battono Bayley, Dakota Kai, Nikki Cross, Rhea Ripley & Iyo Sky Il WarGames ...Dopo essere apparsa nella serie Billions e in diversi altri prodotti griffatiLynch è ora pronta a supportare l'amico The Rock apparendo nei poco sobrio outfit della cantante di True ...Becky Lynch ha pubblicato un tweet con un’immagine in cui il volto di Sami Zayn è stato applicato con Photoshop a sua figlia Roux. Il tweet era destinato a promuovere gli sforzi di Sami per aiutare la ...If Sasha Banks is truly done with WWE, it is likely for the best. It is where all signs point to now, though it could probably change in a nanosecond if Triple H and Co. swoop in with the right offer ...