(Di martedì 13 dicembre 2022) Archiviato l’appuntamento del Mondiale per Club, ilmaschile torna con la massima competizione europea per club, la. In campo questa settimana le tre squadre italiane: Lube, Sir Safetye Itas Trentino, con queste ultime due appena tornate dalla lunga trasferta brasiliana. Iniziamo proprio con i neo-deldi; la squadra guidata da coach Andrea Anastasi sta vivendo una stagione da sogno ed il primo trofeo internazionale della sua storia non può che fungere da ulteriore carburante per la rincorsa al titolo europeo più prestigioso. Giovedì 15 gli umbri sfideranno la squadra turca dello Ziraat Bank Ankara. Nonostante occupino al momento l’ultimo posto della classifica del Girone E, i turchi ...

In CEVLeague i biancorossi hanno vinto le prime tre gare della Pool C prendendosi la vetta solitaria. Queste le parole di Chicco Blengini: "Con il Tours VB mi aspetto un confronto più ...Altra vittoria storica per Conegliano nella finale diLeague a Verona nel 2021, sempre per 3 - 2. Nella scorsa stagione, invece, doppietta del Vakif che si prende la rivincita con la ... Volley, Champions League: prima di Perugia da Campioni del Mondo, impegni insidiosi per Civitanova e Trento