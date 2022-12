Volley Bergamo 1991 | asta solidale per “La Casa di Leo” | raccolti 17 100 euro

Leggi su bergamonews

(Di martedì 13 dicembre 2022). Non è Natale alse non va in scena l’. E, come da tradizione, il grande cuore della famiglia rossoblù ha fatto centro, una volta di più! I 13 quadri ispirati al Calendario 2023 e all’evento che vedràCapitale Italiana della Cultura 2023, insieme a Brescia, sono stati il leit motiv della festa che ha segnato l’inizio della raccolta fondi dedicata all’Associazione EOS aps, Charity Partner delper la stagione 2022-2023, e in particolare al progetto de “Ladi Leo” che ha sede a Treviolo. Lo scopoe la dedica speciale a “Ladi Leo” sono stati il filo conduttore di tutta la serata, ...