Volkswagen Amarok - Il pick-up che non si accontenta - VIDEO

(Di martedì 13 dicembre 2022) Iltorna sul mercato riallacciando tutti i fili delle sue vite precedenti. La prima, dal 2010, come-up robusto, di sostanza e senza fronzoli, pioniere del downsizing nei motori, solo turbodiesel 4 cilindri 2 litri; quindi, la sua evoluzione del 2016, proiettata verso l'area premium, con un V6 TDI di 3.0 litri sotto la stessa carrozzeria. Oggi, dopo una pausa di riflessione di un paio d'anni, l'accordo strategico Ford-fa rinascere il 4x4 cassonato tedesco sullo stesso telaio del Ranger, richiamando tutte le anime dagli antenati. Motori 4 cilindri di 2.0 litri o V6 di 3.0 litri e versioni vagamente basiche o dichiaratamente d'alta gamma. Per l'Italia è premium. Diciamo subito che in Italia l'punterà dritto all'apice del segmento, solo con cabina doppia a 4 porte e ...

