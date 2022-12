Vodafone | a pagamento il subentro o cambio intestatario della SIM

(Di martedì 13 dicembre 2022) I clientiche vogliono effettuare ilo ildell’SIM dovranno versare una spesa ai negozi per la conclusione del procedimento, dapprima gratuito. Il contributo previsto daè di 10 euro (IVA inclusa) e pare essersi reso necessario per via delle continue richieste diche i negozi si sono visti costretti a gestire con l’arrivodelibera 86/21/CIR dello scorso 7 novembre, secondo cui ogni procedimento di portabilità del numero mobile (MNP) verso un altro provider telefonico o di sostituzioneSIM dovrà essere effettuato solo dall’scheda (non ci sono altri modi possibili, su questo ci teniamo ...

