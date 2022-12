VIDEO Ivana Knoll | il suo pronostico su Argentina-Croazia fa il giro del web

Corriere dello Sport

In un recentepostato sui suoi seguitissimi social si vede Knoll calciare un pallone verso ... segno che dovrebbe essere proprio la squadra di cui è tifosa, ad andare in finale: "Il mio ...I media croati hanno condiviso in unil suo sistema.Knoll, che è una modella super sexy, su Instagram ha ben 2.5 milioni di ... Caos Olanda-Argentina, spunta un nuovo video sull'espulsione di Dumfries La modella croata ha escogitato un modo piuttosto doloroso per prevedere chi andrà in finale tra le due nazionali ...Il pronostico di Ivana Knoll: la sexy tifosa croata protagonista di una scenetta simpatica con altri tifosi in Qatar in vista di Argentina-Croazia ...