Victoria De Angelis | il fondoschiena infiamma il web | la foto bollente con Ethan!

Victoria Angelis Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Victoria Angelis

... giusto per citarne alcuni, la chitarra acustica Martin nera utilizzata da Roger Waters durante il suo quarto tour da solista è arricchita dunque dalle firme di Damiano David,De, ...Roger Waters "arruola" i Maneskin. C'è anche la rock band romana composta da Damiano David,De, Thomas Raggi e Ethan Torchio tra gli artisti che il leggendario ex bassista e cantante dei Pink Floyd ha invitato a contribuire al suo documentario che ha realizzato per ...Roger Waters "arruola" i Maneskin. C'è anche la rock band romana composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio tra gli artisti che il leggendario ex bassista e cantante ...