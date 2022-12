(Di martedì 13 dicembre 2022) Durante l’sarebbe bene far controllare più spesso la propriamobile dal momento che le temperature più rigide, la pioggia, la neve rischiano di compromettere la funzionalità delle parti meccaniche ed elettroniche del veicolo e di conseguenza di ridurne le performance. Il consiglio vale soprattutto quando si è in partenza per la settimana bianca: non c’è niente di peggio di aver rovinate le vacanze natalizie da guasti e malfunzionamenti dell’quando si è lontani da casa e dal proprio meccanico di fiducia. Ecco qualche consiglio e accorgimento utile, insomma, per chi ha intenzione diinin. Da un check al motore all’acquisto di catene o calze da neve: cosa fare prima diinin ...

Il Faro online

... 12 dicembre 1992 - l'ingresso in centro © Mario Boccia Confermò l'importanza di attraversare spesso le linee, diil più possibile in, percorrendo molti chilometri. In questo modo hai ......non provoca alcun danno alle gomme dell'. La raccomandazione è di usare il prodotto solo ed esclusivamente su strade innevate; è bene tenere presente che con queste calze da neve si può... Viaggiare in auto in inverno: come preparare al meglio la macchina La Mini Cooper su cui stavano viaggiando cinque ragazzi ha impattato violentemente contro un bus turistico, schiantandosi poi su un muretto ...