Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2022 ore 15 | 30

(Di martedì 13 dicembre 2022)DEL 13 DICEMBREORE 15:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI TRA LE USCITE PER LA COLOMBO E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E L’APPIA; FORTI DISAGI ANCHE PER CHI VIAGGIA SULLA TANGENZIALE IN DIREZIONE EST TRA VIA DEL FORO ITALICO ALTEZZA FARNESINA E LA CIRCONVALNE SALARIA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA NEI DUE SENSI DI MARCIA; INFINE, INCOLONNAMENTI SULLA NETTUNENSE TRA APRILIA E VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE ANZIO. IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA. DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL ...