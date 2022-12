Vasseur lascia l' Alfa Romeo ed entra in Ferrari

(Di martedì 13 dicembre 2022) AGI - Fredericè stato nominato Team Principal e General Manager della Scuderia. Lo ha annunciato la casa di Maranello.entrera' a far parte della scuderia dal 9 gennaio.ha comunicato la separazione con un post sui social: "Il Team Principal dell'e CEO della Sauber Motorsport, Frederic, lascera' la società a gennaio 2023, dopo sei stagioni di successo al timone del team". Il 54enne ingegnere francese, afferma una nota, ha un'esperienza di oltre 25 anni di successi nelle corse automobilistiche, a partire dalle formule junior e nell'ultimo decennio in Formula 1.ha ricoperto la carica di Ceo e Team Principal della Sauber Motorsport (attualmente...

ha ricoperto la carica di Ceo e Team Principal della Sauber Motorsport (attualmente Alfa Romeo F1 Team), che ha assunto dal 2017. In precedenza, nel 2016, e' stato Team Principal della ...... le cose sono migliorate (.) Ciun amico, un mentore, un capo in grado di estrarre il meglio ... Questo invece il commiato didall'Alfa Romeo : "Mentre mi preparo a concludere la mia ...In casa Alfa Romeo è tempo di annunci. Questa mattina la scuderia di Hinwil ha comunicato l'addio di Frederic Vasseur. Il manager francese, che ha passato diverse stagioni alla guida della squadra elv ...Oggi parte il nuovo corso a Maranello: Frédéric Vasseur lascia ufficialmente la Alfa Romeo Sauber dopo sei stagioni e viene nominato come nuovo team principal ...