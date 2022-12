Vallo di Diano e Cilento | in crescita furti e saccheggi | Pellegrino scrive al Ministro Piantedosi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiE’ emergenza sicurezza nel territorio deldie del. Negli ultimi mesi l’Area è stata investita da un numero crescente di. La preoccupazione e l’apprensione delle famiglie aumenta insieme a un forte senso di smarrimento e insicurezza. Da mesi bande di malviventiano le case e in alcuni Comuni si sono registrati fino a quattro o cinquenella stessa giornata. “E’ opportuno che lo Stato dia segnali concreti della sua presenza anche nelle Aree interne. Occorre che garantisca protezione ai cittadini che devono poter vivere in sicurezza. Pur riconoscendo alle Forze dell’Ordine, a cui va assoluta gratitudine, i meriti per quanto riescono a fare, è evidente che nel territorio Valdianese e cilentano insiste un problema di ...