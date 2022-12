ComingSoon.it

In particolare, quest'ultima accusa fa riferimento al cambiamento fisico di: in passato non si era mai vergognata, anzi, aveva mostrato orgogliosa il suo corpo non filiforme, ma ...In particolare, quest'ultima accusa fa riferimento al cambiamento fisico di: in passato non si era mai vergognata, anzi, aveva mostrato orgogliosa il suo corpo non filiforme, ma ... Valentina Ferrangi, gli haters la accusano di essere un clone della sorella Chiara Ferragni L'ultima accusa rivolta all'influencer Valentina Ferragni è quella di voler imitare in tutto e per tutto la sorella Chiara Ferragni. Un'accusa davvero assurda, ma vediamo insieme cosa è successo.Chiara Ferragni ha svelato il perché di quel cerotto indossato sul braccio ammettendo di essersi sottposta ad un piccolo intervento.