Valentina Ferragni | gli haters la accusano di essere un clone della sorella Chiara Ferragni

Today.it

Non c'è pace per: la nuova accusa degli haters la vorrebbe, addirittura, un clone - metaforicamente parlando - della sorella Chiara. A scatenare i leoni da tastiera, alcune foto in cui la ...Serie di accuse social perche è stata presa di mira da diversi utenti chiamando in causa sua sorella Chiara. Nuove polemiche social che coinvolgono la famiglia. In questo caso, però, non in modo ... Valentina Ferragni accusata di essere la copia esatta di Chiara: "Sei un clone, creati una tua personalità" L'ultima accusa rivolta all'influencer Valentina Ferragni è quella di voler imitare in tutto e per tutto la sorella Chiara Ferragni. Un'accusa davvero assurda, ma vediamo insieme cosa è successo.L'ultima accusa rivolta all'influencer Valentina Ferragni è quella di voler imitare in tutto e per tutto la sorella Chiara Ferragni. Un'accusa davvero assurda, ma vediamo insieme cosa è successo.