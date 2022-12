Vaccino a mRna di Moderna contro il cancro | i primi risultati

Fondazione Umberto Veronesi

Studio clinico fase 2b su melanoma in stadio III/IV . Moderna e Merck annunciano che ilsperimentale- 4157/V940 personalizzato contro il cancro, in combinazione con pembrolizumab, ha raggiunto l'endpoint primario di efficacia nello studio di fase 2b Keynote 942. Nel ......di tre dosi diBNT162b2 contro Omicron è diminuita al 45,7% a 10 settimane, dal 67,2% a 2 - 4 settimane dopo la terza dose. Un altro studio clinico riporta che la terza dose di- 1273 ha ... Vaccino universale per l'influenza: possibile grazie all'mRNA Riceviamo e pubblichiamo la mail ricevuta da una lettrice in riferimento al comunicato stampa dal titolo "Farnetani: “consiglio tutti i genitori di vaccinare i figli piccoli (6 mesi – 5 anni) contro i ...(Adnkronos) - "A seguito dell'autorizzazione da parte di Ema e Aifa", le agenzie europea e italiana del farmaco, "nell'ambito della campagna di vaccinazione anti Sars-CoV-2/Covid-19 è ora disponibile ...