Un viaggio tra provocazioni e rivoluzioni | alla scoperta dei segreti di capolavori immortali e opere dimenticate

Leggi su iodonna

(Di martedì 13 dicembre 2022) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Confesso di non aver amato il biopic – così chiamano ormai i film che raccontano la vita di qualcuno – dedicato a Marilyn Monroe, intitolato Blonde, Bionda. A sessant’anni dmorte, il mito del cinema universale viene raccontato in una luce cupa, torbida, del tutto priva di speranza. La madre pazza, una vita sentimentale devastata, la disponibilità a essere sopraffatta; e l’apparizione di Kennedy aggrava e non allevia, non c’è il canto dolce e allusivo dell’Happy birthday mister President, c’è un rapporto orale consumato in modo frettoloso e impositivo. È stato un sollievo ritrovare l’immagine di Marilyn colorata, solare, sorridente – così come l’aveva vista Andy Warhol – in un libro che ho trovato geniale: Voi siete qui. Discorso sull’arte intorno a noi (RaiLibri). È un dialogo tra Flavio Caroli, ...