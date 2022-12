Un libro sulla “Napoli insolita e segreta” | tra il forno della prima Margherita e i teschi con le orecchie

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 13 dicembre 2022) I resti di un acquedotto romano in un sotterraneo, un rarissimo e spettacolare esempio settecentesco di casino di caccia ancora esistente nell’area urbana, il più piccolo “museotipografia” del mondo, i depositi segreti del Museo archeologico nazionale, ildove fu cotta lapizzaa Capodimonte, uno “con le”, un antro dove si fondono i metalli, una mazzarella da non sfruculiare, il più grande orto sociale urbano d’Italia, uno spettacolare salone privato affrescato, una comunità di frati che dal 1976 vive in alcune vecchie carrozze ferroviarie, straordinarie biblioteche sconosciute anche ai napoletani… Ladi Valerio Ceva Grimaldi e Maria Franchini Torna in libreria la ...