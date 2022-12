Un altro domani anticipazioni 19-23 Dicembre 2022

(Di martedì 13 dicembre 2022) Un19-2319La bottega e’ in bilico e Julia deve risolvere la situazione e recuperare il rapporto con Elena, ma dovra’ prendere una decisione scomoda. Anche Tirso e Sergio hanno un piccolo scontro. Carmen riflette sulla sua scelta di partire, ma saranno in molti a cercare di ostacolarla. Victor riprende L'articolo proviene da MediaTurkey.

iPhone 14 Plus prende il posto di iPhone 13 mini che stava all'estremo della gamma con il suo ... azzurro, viola e rosso Se ordinate subito arriva giàOfferte Speciali Nuovo Apple Watch SE ...Gli investitori attendono le decisioni della Federal Reserve:, la Banca centrale dovrebbe rallentare il passo dei rialzi dei tassi d'interesse. Negli ... Gli analisti poi prevedono unrialzo ...Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa: – È fissata per domani l’ultima seduta del 2022 della Commissione d’inchiesta sull’emergenza idrica i ...Moncalieri, previsioni meteo per il 13/12/2022. Giornata caratterizzata da qualche nube sparsa, temperatura minima di -1°C e massima di 3°C ...