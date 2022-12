Un aereo militare è precipitato vicino a Trapani

(Di martedì 13 dicembre 2022) AGI - Un Eurofighter del 37esimo stormo di stanza nell'aeroportodiBirgi ènei pressi dello scalo. L'stava rientrando da un volo. Sul posto soccoritori e forze dell'ordine. L'è caduto in contrada Ponte Granatello, a circa tre chilometri dall'aeroporto di Birgi dove si sta cercando il pilota. Si tratta di un mezzo monoposto che l'Aeronauticautilizza come strumento di difesa italiana. È stato ritrovato vivo il pilota. Sarebbe riuscito ad azionare il seggiolino eiettabile del velivolo dell'Aeronautica. L'uomo è stato condotto in ospedale. La zona è transennata.

