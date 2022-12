Ultime Notizie – Ucraina | Zelensky | “Servono 800 milioni per emergenza energia”

(Di martedì 13 dicembre 2022) L’ha bisogno di almeno 800di euro di aiuti dinel settore energetico. A fornire la cifra è stato il presidente ucraino Volodymyr, intervenendo via videoconferenza al vertice internazionale di solidarietà per l’in corso a Parigi. “Siamo uniti nel desiderio di vincere il terrorismo energetico. Faremo tutto per contrastarlo – ha affermato -. La maggior parte delle nostre centrali elettriche sono state danneggiate o sono andate distrutte dai bombardamenti”, ha spiegato valutando che le riparazioni potrebbero costare 1,5 miliardi di euro. “Ogni giorno i nostri ingegneri devono staccare dalla retedi ucraini per poter fare queste riparazioni. E ogni giorno ci aspettiamo nuovi bombardamenti russi. Per questo i generatori sono diventati ...

