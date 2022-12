Ultime Notizie – Ucraina | Russia | “Proposta pace Zelensky va verso continuazione ostilità”

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ladidiper arrivare a un accordo dialtro non è che un passo in direzione del proseguimento delle. A dichiararlo è stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, escludendo la possibilità di un ritiro delladall’entro fine anno. “Questi tre passi vanno nella direzione delladelle”, ha affermato Peskov parlando del piano dei tre passi formulato da Volodymyr. Un ritiro militare dall’non è “ipotizzabile”, ha aggiunto Peskov, sostenendo che “l’deve accettare le realtà emerse in questo periodo”. “Ci sono realtà che si sono materializzate a causa della politica perseguita durante gli ...

Il Sole 24 ORE

