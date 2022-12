Ultime Notizie – Tav | accordo Italia-Francia | “Opera strategica”

(Di martedì 13 dicembre 2022) È stata firmata questa mattina, in occasione della 64esima riunione della Commissione intergovernativa (Cig)per il collegamento ferroviario Torino-Lione, una nota congiunta per la Commissione Ue voluta dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, e dall’omologo francese Clément Beaune. I capi dei due dicasteri hanno voluto sottolineare l’importanzadell’di collegamento in alta velocità per i due Paesi. Il ministro Salvini ha aperto, nella sala del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, i lavori della riunione. Ha fatto seguito un video messaggio del ministro Beaune e il saluto della Coordinatrice C.E. del Corridoio mediterraneo Iveta Radicova. Il programma, concordato con la Presidente di turno francese, Josiane Beaud, ha tra i temi principali le tratte di ...

