Ultime Notizie – Solidarietà | il regalo di Natale della Cooperativa Lavoratori Agricoli Imolesi al Banco Alimentare

(Di martedì 13 dicembre 2022) Per il terzo anno consecutivo CLAI prosegue il “gemellaggio” condistribuendo alimenti pari a 200.000 pasti gratuiti alle persone in difficoltà in tutta Italia attraverso le strutture caritative convenzionate. Sempre più famiglie, purtroppo, vivono situazioni di reale disagio economico e sociale. Dall’inizio dell’anno a oggi ben 85.000 persone in più rispetto all’anno scorso (per un totale di quasi 1.750.000) si sono rivolte a una delle 7.600 strutture caritative che vengono sostenute dain ogni regione del Paese. “In vista delle Feste di fine anno abbiamo deciso di rinnovare una collaborazione che ha sempre dato ottimi riscontri sottolinea Giovanni Bettini, Presidente CLAI – grazie anche alla forza e alla capillaritàrete costruita da...

Il Sole 24 ORE

Il presidente dell'Abi Antonio Patuelli replica cosi' a un'idea circolata nelleore da parte di esponenti della maggioranza. "Bisogna conoscere le regole antitrust - afferma interpellato a ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito A casa con l influenza Come ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Ucraina, ultime notizie. Nuova proposta Ue: price cap sul gas a 200-220 euro Ultime notizie riguardanti il film My name is Alfred Hitchcock, anticipazioni, gossip, rumors, curiosità e segreti, box office, spettatori ed incassi, interviste e speciali, backstage, clip e ...Nuovo battello di ultima generazione a disposizione della Guardia Costiera di Brindisi. E’ stato consegnato nella mattinata di oggi 13 ...