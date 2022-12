Ultime Notizie – Rage Against The Machine | Tim Commerford rivela | “Ho il cancro”

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il bassista della band rap metal statunitensethe, Tim, hato che gli è stato diagnosticato unalla prostata nella scorsa primavera. In un’intervista alla rivista ‘Spin’,, 54 anni, ha detto di avere subito l’intervento di rimozione della prostata due mesi prima dell’inizio del tour di reunion deithe Machin che si sono esibiti lo scorso agosto al Madison Square Garden di New York. I problemi dovrebbero essere risolti perché lo stesso bassista ha spiegato alla rivista di avere appena fatto il test del Psa che “è tornato a zero”.ha anche aggiunto di avere rotto il silenzio sulla sua malattia nella speranza che il suo caso possa essere uno ...

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito A casa con l influenza Come ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ......tradizionale nei primi giorni del mese avevano ottenuto una copertura soddisfacente per le... ore 12:55) 73 condivisioni Condividi Tweet Giuseppe Biondo FONTERelazionate patch Android ...La divisione di Porsche Engineering il collaborazione con Vodafone Business hanno realizzato la prima rete privata 5G ibrida (Mobile Private Network - Mpn) d'Europa al ...Stando alle news circolate in rete, Riccardo Fogli sarebbe stato squalificato dopo neppure 24 ore dal Grande Fratello VIP 7 ...