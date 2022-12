Ultime Notizie – Qatar 2022 | Argentina in finale per la sesta volta nella storia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 13 dicembre 2022)inin un Mondiale per la. Ha raggiunto ladella Coppa del Mondo cinque volte, 1930, 1978, 1986, 1990, 2014. Due le vittorie, nel 1978 in casa contro l’Olanda per 3 a 1 e nel 1986, 3 a 2 contro la Germania Ovest. Le sconfitte: nel 1930 per 4 a 2 contro l’Uruguay, nel 1990 per 1 a 0 contro la Germania, nel 2014 stesso risultato contro lo stesso avversario, ancora 1 a 0 per la Germania. Domenica, laoccasione, contro la vincente di Francia-Marocco, la seconda semiche si gioca domani. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione