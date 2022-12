Ultime Notizie – Nuova Zelanda | vietato fumare per sempre ai nati dopo il 2008

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 13 dicembre 2022) Fumoperina chi è nato a partire dal primo gennaio 2009. Il parlamento di Wellington ha approvato in terza lettura un ampio pacchetto, lo Smokefree Environments Bill, con l’obiettivo di sradicare il vizio del fumo in tutto il paese. I quattordicenni di oggi saranno la prima generazione senza sigarette. Inil numero dei fumatori è già bassissimo, solo l’8% della popolazione, in calo rispetto al 9,4% dell’anno scorso. L’obiettivo è di scendere sotto il 5 % nel 2025 in vista della totale eliminazione del fumo. Con lalegge, nel 2050 nessuna persona dai 40 anni in giù potrà comprare sigarette. Il divieto di fumo per ia partire dal 2009 prevede multe salatissime per i trasgressori, fino a 150mila ...