Ultime Notizie – Credito su stima | inaugurata a Palermo la più grande filiale d’Italia

(Di martedì 13 dicembre 2022) E’ stataladisupiù, alla presenza di rappresentanti delle autorità e dei media. È targata Affide, operatore leader nel campo delsuin Italia e tra i maggiori player del Paese nel settore Aste preziosi. L’investimento, che ha visto l’acquisizione e ristrutturazione dello storico edificio in Via Mariano Stabile 184 realizzato su progetto dell’ingegnere Cesare Pascoletti e che in passato ospitava l’ex sede centrale del Banco di Sicilia, “contribuisce a dare nuovo impulso a un’area diche, nella sua visione originaria, avrebbe dovuto essere il centro economico e sociale della vita cittadina”. “Si tratta di 6.080 mq su 8 livelli situati ...

La proroga della presentazione della Cilas (comunicazione inizio lavori asseverati) per il 110% dei condomini è ormai certa almeno fino al 31 dicembre e potrebbe allungarsi anche fino al 15 gennaio ...132 Visualizzazioni totali 1 Condivisioni totaliLa Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha sporto denuncia contro Sam Bankman - Fried, l'ex CEO del crypto ...“Zanoli via a gennaio Un grande operatore di mercato, un dirigente, mi ha detto che può diventare un potenziale Paolo Maldini“. Alessandro Moggi, agente del terzino destro del Napoli Alessandro Zanol ...Zlatan Ibrahimovic avvisa la Juve: le dichiarazioni dell’attaccante rossonero sugli obiettivi del Milan. Le sue parole Zlatan Ibrahimovic lancia un avviso alla Juve sugli obiettivi per questa… Leggi ...