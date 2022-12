Ultime Notizie – Covid | a Hong Kong stop isolamento per chi arriva da fuori

(Di martedì 13 dicembre 2022) Le autorità direvocheranno a partire da domani le restrizioni di ingresso legate al contenimento del Coronavirus che prevedono per chi entra nel territorio dell’ex colonia britannica undi 72 ore indipendentemente dalle condizioni di salute. Ad annunciarlo è stato il capo dell’esecutivo di, John Lee. “La decisione si basa su dati e rischi. Il rischio di infezioni di casi importati è minore del rischio di infezioni locali. Crediamo che la revoca delle misure non accrescerà il rischio di focolai locali”, ha dichiarato. D’ora in poi, chi risulterà negativo al test Pcr fatto in aeroporto riceverà un codice azzurro che gli consentirà di muoversi liberamente in città. Chi risulterà positivo dovrà seguire le misure di protocollo abituali. “Il nostro obiettivo è permettere i ...

Sky Tg24

