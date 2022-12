Ufficiale | Vasseur è il nuovo team principal della Ferrari

Leggi su iltempo

(Di martedì 13 dicembre 2022) MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – La notizia era nell'aria da tempo, adesso c'è anche l'ufficialità: a raccogliere l'eredità di Mattia Binotto sarà Fredche “entrerà a far parteScuderiail 9 gennaio comee General Manager”, annuncia il Cavallino in una nota.ha un'esperienza di oltre 25 anni di successi nelle corse automobilistiche, a partire dalle formule junior e nell'ultimo decennio in Formula 1. Durante questo periodo, è stato ampiamente riconosciuto anche il suo successo nel promuovere piloti di talento, conquistando la serie GP2 sia nel 2005 (Nico Rosberg) che nel 2006 (Lewis Hamilton).ha recentemente ricoperto la carica di Ceo eSauber ...