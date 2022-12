Ufficiale | Vasseur è il nuovo capo scuderia Ferrari

(Di martedì 13 dicembre 2022) Fredericè ilteam principal della. Dopo settimane di speculazioni e inutile smentite, anche un po' surreali a tratti, Maranello ha rotto gli indugi e ha annunciato la svolta. Al posto del dimissionario Mattia Binotto, che paga l'assenza di competitività nella corsa mondiale e i troppi errori di questa stagione, ci sarà quello che fino a oggi è stato ilazienda alla Sauber-Alfa Romeo e che è legato da un rapporto di conoscenza ed amicizia con i vertici di Exor e della stessa. Sarà in carica dal prossimo 9 gennaio 2023 e avrà il compito di completare il processo di rinascita dellache è tornata a vincere, l'inizio del campionato 2022 è stata un'illusione con Leclerc imprendibile per tutti, ma poi non è riuscita a crescere nel corso dei mesi ...

Frederic Vasseur è il nuovo team principal della Ferrari. Entrerà in carica il 9 gennaio, dopo la scadenza del dimissionario Mattia Binotto. La conferma ufficiale è arrivata dalla Ferrari. Vasseur viene dalla Sauber marchiata Alfa Romeo. Francese, 54 anni, ha in curriculum l'ottimo lavoro con i giovani piloti. Nel 2004 fonda la Art Grand Prix. Vasseur ha recentemente ricoperto la carica di Ceo e team principal della Sauber Motorsport (attualmente Alfa Romeo F1 Team), che ha assunto dal 2017. In precedenza, nel 2016, è stato team principal.