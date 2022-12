Ue | Richetti Iv-Az | ' Meloni come in ' Febbre da cavallo' | gioca con sovranismo e europeismo'

Leggi su liberoquotidiano

nel "gioco delle tre carte in 'da" c'è una "improbabile, ma apprezzabile, transizione dalall'con il Pos econ le politiche energetiche". Lo ha detto Matteo, capogruppo di Azione-Iv, in aula alla Camera dopo le comunicazioni della premier sul Consiglio Ue. "Utilizzate il tema della libertà in maniera distorta, il contante si usa quando volete, il Pos non va bene quando dite che non va bene", ha spiegatofacendo altri esempi: "Bisogna percorrere tutte le strade che portano soldi e risorse. Ma ci sono due strade, il Pnnr, evitiamo polemiche, siamo in ritardo". E il Mes, sul quale "non capisco più, siamo oltre l'irrazionalità".